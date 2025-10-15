​Salários em atraso na Base das Lajes devido a "shutdown" nos EUA

Os Açores pedem a intervenção do Governo de Lisboa devido aos salários em atraso dos trabalhadores da Base das Lajes, devido à paralisação da administração dos Estados Unidos.



O executivo açoriano manifesta “profunda preocupação” com uma situação “inédita e inaceitável”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em comunicado, revela que o vice-presidente do Governo Regional escreveu uma carta ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, tudo por causa da “situação laboral” que atualmente afeta os trabalhadores portugueses civis ao serviço das forças norte-americanas na Base das Lajes, na ilha Terceira.

Nesta carta, Artur Lima alerta para o facto de os trabalhadores não terem ainda recebido a remuneração correspondente aos primeiros dias deste mês, nem a atualização salarial a que têm direito.

Situação recebida com "espanto" pelos trabalhadores

Já por várias vezes houve, nos Estados Unidos, orçamentos por aprovar que provocam paralisação em vários serviços, mas salários em atraso nunca tinha havido, afirma Paula Terra, da comissão de trabalhadores da Base das Lajes.

“Eles estão em ‘shutdown’ e essas medidas são aplicadas também a trabalhadores da base, para nosso espanto, porque já outras vezes tivemos a experiência de passar pelo ‘shutdown’ do Governo e não aprovação de orçamento, mas desta vez faltou dinheiro para pagar aos trabalhadores”, afirma Paula Terra, em declarações à RTP-Açores.