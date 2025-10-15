Menu
  Noticiário das 21h
  15 out, 2025
​Salários em atraso na Base das Lajes devido a "shutdown" nos EUA

15 out, 2025 - 21:27 • Redação, com Lusa

Governo açoriano manifesta “profunda preocupação” com uma situação “inédita e inaceitável” e pede intervenção de Lisboa.

Os Açores pedem a intervenção do Governo de Lisboa devido aos salários em atraso dos trabalhadores da Base das Lajes, devido à paralisação da administração dos Estados Unidos.

O executivo açoriano manifesta “profunda preocupação” com uma situação “inédita e inaceitável”.

Em comunicado, revela que o vice-presidente do Governo Regional escreveu uma carta ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, tudo por causa da “situação laboral” que atualmente afeta os trabalhadores portugueses civis ao serviço das forças norte-americanas na Base das Lajes, na ilha Terceira.

Nesta carta, Artur Lima alerta para o facto de os trabalhadores não terem ainda recebido a remuneração correspondente aos primeiros dias deste mês, nem a atualização salarial a que têm direito.

Situação recebida com "espanto" pelos trabalhadores

Já por várias vezes houve, nos Estados Unidos, orçamentos por aprovar que provocam paralisação em vários serviços, mas salários em atraso nunca tinha havido, afirma Paula Terra, da comissão de trabalhadores da Base das Lajes.

“Eles estão em ‘shutdown’ e essas medidas são aplicadas também a trabalhadores da base, para nosso espanto, porque já outras vezes tivemos a experiência de passar pelo ‘shutdown’ do Governo e não aprovação de orçamento, mas desta vez faltou dinheiro para pagar aos trabalhadores”, afirma Paula Terra, em declarações à RTP-Açores.

Trump exige pagamento de salários aos militares apesar do "shutdown" nos EUA

Trump exige pagamento de salários aos militares apesar do "shutdown" nos EUA

Donald Trump ordenou o pagamento dos salários aos (...)

Durante todo o período da paralisação orçamental nos Estados Unidos, conhecida por "shutdown", os mais de 2,3 milhões de funcionários federais não recebem salários, mesmo que estejam a trabalhar.

Portugal e os Estados Unidos possuem um Acordo Bilateral de Defesa e Cooperação que permite aos norte-americanos usufruírem de facilidades militares na Base das Lajes, onde trabalha um efetivo civil português.

Entretanto, o Presidente dos EUA, Donald Trump, assinou esta quarta-feira uma ordem executiva para que o secretário da Defesa, Pete Hegseth, garanta que os militares no ativo recebam os seus salários no dia 15 de outubro, apesar do encerramento parcial do governo federal, anunciou a Casa Branca.

De acordo com o texto da ordem partilhado nas redes sociais pela presidência, Trump ordenou a Hegseth que “utilize, para efeitos de pagamento e subsídios, quaisquer verbas atribuídas pelo Congresso que permaneçam disponíveis para execução no ano fiscal de 2026, de forma a garantir o desembolso programado dos salários e subsídios dos militares no ativo”.

A medida visa assegurar que os membros das Forças Armadas não sejam afetados financeiramente pela paralisia orçamental que afeta vários serviços do governo.

  Noticiário das 21h
  15 out, 2025
