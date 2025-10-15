Menu
  15 out, 2025
  • 15 out, 2025
Suspeito de homicídio em Alcobaça fica em prisão preventiva

15 out, 2025 - 11:10 • Olímpia Mairos

Segundo a PJ, o contacto entre o presumível autor e a vítima teria tido um caráter furtuito e acidental no contexto de um momento de convívio.

A+ / A-

Um homem de 44 anos ficou em prisão preventiva após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial, por suspeita de ter assassinado um outro homem de 71 anos, em julho, no concelho de Águeda.

O suspeito foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) fora de flagrante delito, no concelho de Alcobaça, zona onde terá pernoitado regularmente desde a data da prática dos factos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, enviado à Renascença, a PJ indica que a investigação teve início a 22 de julho, após a vítima ter sido encontrada por familiares, no interior da sua residência, com diversas lesões traumáticas.

“No decurso das diligências realizadas, apurou-se que o contacto entre o presumível autor e a vítima teria tido um caráter furtuito e acidental no contexto de um momento de convívio”, lê-se na nota.

De acordo com a PJ, o detido possuía já “referências policiais ligadas ao tráfico e consumo de estupefacientes e a um leque muito alargado de outros crimes contra as pessoas e a propriedade”.

