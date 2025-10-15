Tempo vai continuar quente e seco

O outono continua com temperaturas acima da média e um ambiente quente e seco em grande parte do país.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta quarta-feira será marcada por céu geralmente pouco nublado, aumentando gradualmente de nebulosidade a partir do final da manhã, especialmente por nuvens altas.

O vento será em geral fraco, predominando do quadrante leste, e poderá rodar temporariamente para oeste durante a tarde. Prevê-se ainda a formação de neblina ou nevoeiro no litoral Norte e Centro.

As temperaturas mínimas deverão variar entre os 10 °C em Bragança e os 17 °C em Faro, enquanto as máximas oscilam entre os 23 °C em Viseu e os 31 °C em Beja e Évora.

De acordo, com o IPMA vários concelhos do Norte, Centro e Sul encontram-se esta quarta-feira em perigo muito elevado de incêndio rural.