  • Noticiário das 10h
  • 15 out, 2025
Turista norte-americano morto à facada em Cascais

15 out, 2025 - 09:20 • João Malheiro

O ataque terá sido levado a cabo por três suspeitos que se puseram em fuga numa viatura.

[Atualizado às 09h25]

Um turista norte-americano morreu e outro ficou ferido durante uma tentativa de assalto esta quarta-feira em Cascais, confirmou a Renascença junto da PSP.

Dois jovens foram agredidos com uma faca, sendo que um deles morreu no local e o outro sofreu golpes profundos na cara e no braço.

"Os suspeitos são três homens, tendo estes se colocado em fuga para parte incerta", aponta, o comunicado da PSP, enviado à Renascença.

A PSP tomou conta da ocorrência e comunicou os factos apurados ao Ministério Público, dando também conhecimento à PJ.

A morte do turista americano tinha sido avançada esta quarta-feira pelo "Correio da Manhã", adiantando que o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) tentou reanimá-lo, mas os golpes eram profundos e em zonas vitais.

A outra vítima foi transportada ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, segundo o jornal, que adianta ainda que a investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária.

