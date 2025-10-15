Turista norte-americano morto à facada em Cascais

[Atualizado às 09h25]

Um turista norte-americano morreu e outro ficou ferido durante uma tentativa de assalto esta quarta-feira em Cascais, confirmou a Renascença junto da PSP.

Dois jovens foram agredidos com uma faca, sendo que um deles morreu no local e o outro sofreu golpes profundos na cara e no braço.

"Os suspeitos são três homens, tendo estes se colocado em fuga para parte incerta", aponta, o comunicado da PSP, enviado à Renascença.

A PSP tomou conta da ocorrência e comunicou os factos apurados ao Ministério Público, dando também conhecimento à PJ.



A morte do turista americano tinha sido avançada esta quarta-feira pelo "Correio da Manhã", adiantando que o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) tentou reanimá-lo, mas os golpes eram profundos e em zonas vitais.

A outra vítima foi transportada ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, segundo o jornal, que adianta ainda que a investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária.