​"Um megafone da esquerda"? Sindicato dos Jornalistas "repudia" acusações do Chega à agência Lusa

"A manipulação começa logo na fonte das notícias." A acusação é do vice-presidente do partido Chega, Pedro dos Santos Frazão. A 5 de outubro, escreveu uma publicação na rede social X (antigo Twitter) contra uma jornalista da agência de informação Lusa e a ética dos jornalistas pela cobertura noticiosa "enviesada" sobre o conflito entre Israel e Hamas.

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) disse esta quarta-feira que "repudia veemente" as acusações dirigidas a jornalistas Lusa por parte do partido de extrema-direita, segundo um comunicado, publicado no próprio site.

Pedro dos Santos Frazão comparou a agência de comunicação portuguesa a "um megafone da esquerda" e acrescentou que "o povo já não confia nos 'jornais de referência'", descredibilizando o trabalho da agência.

"A verdade é simples: a grande maioria de portugueses de bem está com Israel, com a liberdade e com a civilização ocidente. E não se deixa manipular por este jornalismo ativista e hipócrita", sublinhou.



O vice-presidente de extrema-direita aconselhou ainda aos seguidores de que "é bom perceber quem está por trás da caneta", já que a Lusa "só tenta transformar os terroristas do Hamas em 'ativistas' e o Estado de Israel em vilão".

Perante a publicação, o SJ manifestou um "total apoio aos jornalistas da Lusa" e afirmou que as declarações do vice-presidente do Chega questionam a imparcialidade mediática da Lusa. "Estas declarações, que colocam em causa a integridade e o profissionalismo dos repórteres e editores da Lusa, representam um ataque injustificado ao exercício livre e independente do jornalismo, um dos pilares fundamentais da democracia portuguesa."

O Sindicato de Jornalista disse ainda que a Lusa conta com "décadas de serviço público", justificando que também é "reconhecida pela sua isenção, rigor e compromisso com a verdade".

Para o SJ, "qualquer tentativa de descredibilizar o trabalho jornalístico através de insinuações ou ataques políticos é profundamente grave e perigosa", apontando que "a liberdade de imprensa não é um privilégio dos jornalistas – é um direito de todos os cidadão a serem informados de forma livre e plural".

Face às denuncias do Chega, o SJ aconselha o setor mediático a continuar "a exercer o seu trabalho com coragem, ética e dedicação, mesmo perante pressões ou tentativas de intimidação".

Em resposta, a Comissão de Trabalhadores e o Conselho de Redação da agência sublinhou que "os jornalistas da Lusa não obedecem a partidos políticos, ideologias, religiões ou empresas".