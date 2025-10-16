Aumento dos preços. "Deixei de comprar peixe"

Menos idas ao restaurante, mais compra de marcas brancas no supermercado… Estas são tendências crescentes entre os consumidores portugueses.

A forma como nos alimentamos está a alterar-se, em consequência do aumento do custo de vida: há menos refeições fora, há menos amigos a jantar em casa. E há mais disciplina nos gastos na hora de encher a despensa: o mesmo é dizer, mais atenção às promoções, mais produtos de marca branca.

"É impossível comer fora porque as coisas estão muito caras". Esta frase é cada vez mais uma realidade para muitos portugueses, como testemunho na manhã desta quinta-feira a reportagem da Renascença em cafés e estalecimentos similares em Vila Nova de Gaia.

Maria José diz que "mesmo em casa já tem de se adaptar a outras maneiras".

O aumento do custo de vida e, em concreto, da alimentação, está a provocar mudanças nos hábitos de consumo dos portugueses: comem fora menos vezes, optam por alimentos mais baratos e muitos vezes até deixam de comprar devido ao preço muito elevado.

De acordo com um inquérito sobre as práticas alimentares em Portugal 2024, realizado pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, conhecido esta quinta-feira, e avançado pelo jornal Público, os portugueses convidam menos vezes os amigos e familiares para comer em sua casa.

Mas há casos mais graves. Maria José confessa que já deixou de comprar certos alimentos.

"Já deixei de comprar peixe e legumes que eu adoro. Agora só como peixe no restaurante que trabalho porque não tenho que pagar", admite. "A única coisa que ainda compro é o bacalhau e a carne".

Esta quinta-feira nas primeiras horas da manhã, em Vila Nova de Gaia, num dos cafés mais movimentados da Avenida da República, dava para perceber que a afluência da clientela tem picos. As pessoas vão ao café, mas nem se sentam e vão para consumir "cada vez menos".

A proprietária Anabela admite que há uma notória mudança nos hábitos dos portugueses.

"Não há dúvida. As pessoas ganharam outros hábitos e o custo de vida disparou. As pessoas efetivamente têm gasto muito menos dinheiro, consomem muito menos e produtos mais baratos, e vêm ainda menos vezes", lamenta.

Nos últimos dois anos a situação "está a piorar".

"Este ano está uma catástrofe", antevê.

"Nós aumentamos os produtos, porque era inevitável, a matéria cada vez é mais cara e nós somos forçados a aumentar e mesmo com o nosso aumento no final do mês, há muito menos valor de venda do que havia anteriormente", conclui Anabela.