Autoridades investigam crânio humano encontrado em Évora

Um crânio humano foi encontrado nos terrenos de um antigo hospital psiquiátrico em Évora e a Polícia Judiciária aguarda resultados da perícia de antropologia para determinar a eventual investigação criminal do caso, revelaram fontes policiais.

Uma fonte do Comando Territorial de Évora da GNR indicou à agência Lusa que a Guarda foi alertada para o achado por populares, no sábado passado, por volta das 13h00.

O crânio, disse, foi encontrado numa vala de drenagem existente numa quinta propriedade do Estado, cujo edifício principal acolheu o internamento do Serviço de Psiquiatria do Hospital do Espírito Santo de Évora, no Bairro dos Canaviais.

O antigo hospital psiquiátrico dos Canaviais foi desativado há mais de 15 anos, mas, na altura da pandemia de covid-19, funcionou temporariamente como área dedicada à doença, com o atendimento de utentes com suspeitas de infeção.

Segundo a fonte da GNR, o crânio foi transportado pelos bombeiros para os serviços de medicina legal do hospital de Évora e o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária (PJ).

Contactada pela Lusa, uma fonte da Unidade Local de Investigação Criminal de Évora da PJ referiu que se aguardam os resultados da perícia de antropologia à ossada, que vão determinar se o achado tem interesse histórico ou criminal.