Cerca de 200 polícias protestam em Lisboa para exigir melhores salários

Cerca de 200 de polícias protestam esta quinta-feira, em Lisboa, para exigir salários mais altos, revisão dos suplementos e o fim das restrições à entrada na pré-aposentação, pedindo para que "não continuem a ser discriminados negativamente".

Os polícias concentraram-se em frente à direção nacional da PSP pelas seis da tarde e fizeram um percurso de uma hora até ao Ministério da Administração Interna (MAI) para entregar um caderno reivindicativo. A manifestação está a provocar constrangimentos no trânsito.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em frente ao MAI juntaram-se aos polícias elementos da Associação Nacional dos Oficiais da Guarda (ANOG), que pela primeira vez participam num protesto.

Gilberto Alves, presidente adjunto do SPP, disse que o protesto tem "três pontos fundamentais", designadamente o ordenado base, os suplementos, que não são revistos desde 2010, e pré-aposentação.

"O Governo está a travar a saída dos policias para a pré-aposentação", afirmou Gilberto Alves, lamentando que estes temas não estejam incluídos no Orçamento do Estado para 2026 e que a ministra ainda "não tenha falado sobre este problema".

Tiago Fernandes, vice-presidente do Sinapol, afirmou que o sindicato esteve presente neste protesto por ser altura "de sair à rua para instar o Governo a iniciar negociações e não conversações".

Para o dirigente do Sinapol, o Governo já devia ter entregado um documento aos sindicatos com uma proposta sobre o que pretende para a polícia.

Este protesto foi organizado pelo Sindicato dos Profissionais da Polícia (SPP), o segundo maior sindicato da PSP, mas contou com outras estruturas sindicais da polícia, designadamente o Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol), o Sindicato Independente dos Agentes de Polícia (SIAP), a Associação Sindical Autónoma de Polícia (Asapol) e o Sindicato de Polícia Pela Ordem e Liberdade (SPPOL), os dois últimos sem direito a negociação com o Governo por falta de representatividade.