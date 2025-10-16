Fogo em edifício devoluto no Parque da Saúde da Guarda

16 out, 2025 - 07:22 • Lusa
Mais de 50 operacionais combatiam às 6h30 um incêndio num edifício devoluto dentro do Parque da Saúde que rodeia o Hospital Distrital da Guarda, sem causar vítimas, disse à Lusa fonte da proteção civil.
"O fogo, que ainda está ativo, está confinado ao edifício devoluto, não havendo risco para outros edifícios, nem para o Hospital", adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela adiantou.
O alerta para o incêndio, na zona do antigo sanatório, foi dado às 5h00 desta quinta-feira.
Às 06h30 estavam no local 52 operacionais, com o apoio de 15 veículos.