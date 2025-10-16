Menu
  Noticiário das 14h
  16 out, 2025
Crime

Homem mata a mãe no Barreiro e barrica-se em casa durante sete horas

16 out, 2025 - 13:02 • Lusa

O homem, que estava já referenciado por esquizofrenia e consumo de estupefacientes, aguarda primeiro interrogatório judicial nas instalações desta autoridade.

Um homem matou a mãe durante a madrugada desta quinta-feira à porta de casa em Palhais, no concelho do Barreiro, no distrito de Setúbal, tendo-se barricado durante sete horas, segundo a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo o oficial de Comunicação e Relações Públicas do Comando Territorial de Setúbal da GNR, as autoridades foram chamadas às 00h02 e à chegada verificaram que o homem de 44 anos se tinha barricado em casa.

Para o local foram enviados os negociadores da guarda, elementos da investigação criminal, o Grupo de Intervenção de Operações Especiais e os bombeiros, e às 07h20 o homem entregou-se. A mãe do agressor tinha 69 anos.

Ainda de acordo com a GNR, o homem, que estava já referenciado por esquizofrenia e consumo de estupefacientes, aguarda primeiro interrogatório judicial nas instalações desta autoridade.

O caso ficará a cargo da Polícia Judiciária.

  • Noticiário das 14h
  • 16 out, 2025
