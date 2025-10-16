Homem morre em acidente de trabalho em Ferreira do Alentejo

Um homem, de 26 anos, de nacionalidade estrangeira, morreu esta quinta-feira na sequência do despiste do quadriciclo que conduzia, num acidente de trabalho, quando laborava num olival, no concelho de Ferreira do Alentejo, distrito de Beja, disse fonte da GNR.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o aleta para o sinistro, que ocorreu na Herdade dos Pardieiros, foi dado às 16h55, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja.

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) foi contactada para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o acidente, segundo a fonte do Comando Territorial de Beja da GNR.

Foram mobilizados para o local 13 operacionais dos bombeiros de Ferreira do Alentejo, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, apoiados por cincos veículos, incluindo a VMER.