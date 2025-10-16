Menu
Lisboa. Incêndio num apartamento em torre de 14 pisos em Chelas

16 out, 2025 - 06:33 • João Cunha com Redação

Fogo deflagrou num apartamento do segundo piso. [em atualização]

Um incêndio deflagrou na madrugada desta quinta-feira num apartamento em Chelas, Lisboa, causando três feridos e deixando seis pessoas por realojar.

A informação foi avançada à Renascença pelo comandante Luís Mendonça, dos Sapadores de Lisboa.

Os três feridos, duas mulheres e um homem, são ligeiros, tendo sido vitimados pela inalação de fumos.

O fogo deflagrou no segundo piso de uma torre municipal de 14 anadares, situada na Praça Eduardo Mondlane.

De acordo com o comandante Luís Mendonça, o apartamento onde o fogo deflagrou ficou inabitável e há seis pessoas para realojar.

As muitas pessoas que saíram para a rua já regressaram às suas casa.

[notícia atualizada às 7h44]

