Magistrada agredida no DIAP de Coimbra

Uma magistrada foi agredida, esta quinta-feira, antes de uma diligência no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Coimbra.



O autor da agressão, um homem de 54 anos, foi detido pela PSP, que foi chamada ao DIAP de Coimbra, que funciona na Rua da Sofia, num edifício partilhado com serviços comerciais e clínicos.

Em declarações à Renascença, o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) queixa-se da falta de segurança e das condições de trabalho.

Paulo Lona diz que a situação poderia ter contornos ainda mais graves, porque o edifício e as salas onde os magistrados trabalham não têm condições para estas diligências.

“Esta agressão física poderia ter contornos mais graves, porque quem entra nos nossos tribunais e departamentos do Ministério Público, não é sujeito a qualquer controlo de segurança. Pode trazer consigo uma arma ou qualquer coisa, que não é detetado”, afirma Paulo Lona.

O Sindicato dos Funcionários Judiciais também se mostra muito preocupado com esta agressão à procuradora do Ministério Público, e diz que estes incidentes não só comprometem a segurança pessoal dos trabalhadores, como minam a própria dignidade do sistema judiciário.

Em comunicado, o sindicato lembra que tem vindo a alertar o Governo e o Ministério da Justiça para a deficiente e precária segurança das instalações judiciais.

Contactada pela Renascença, a Procuradoria-Geral da República não fez qualquer comentário.