Renascença Renascença
Em Destaque
Médicos fazem greve a 24 de outubro, anuncia FNAM

16 out, 2025 - 13:11 • João Malheiro

Joana Bordalo e Sá indica que os diplomas apresentados na reunião com o Ministério da Saúde contemplam "o encerramento definitivo de urgências" e podem ser "prejudiciais para a população".

A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) anunciou uma greve nacional dos médicos para 24 de outubro.

Numa publicação na sua conta de Instagram, com declarações de Joana Bordalo e Sá aos jornalistas, a FNAM confirma a data do protesto, depois de uma reunião no Ministério da Saúde, esta quinta-feira.

"Foi-nos apresentado um ato consumado de diplomas que vão ser publicados sem qualquer negociação", critica.

A presidente da FNAM refere que os planos do Governo, que serão apresentados a 1 de novembro, "podem ser extremamente prejudiciais para a população".

Joana Bordalo e Sá indica que os diplomas apresentados na reunião com o Ministério da Saúde contemplam "o encerramento definitivo de urgências".

"O que vai acontecer é que ao concentrar urgências em Almada, vão manter grávidas e bebés da região de Setúbal sem serviços de proximidade. Vão deixar grávidas e mulheres sem cuidados, vão continuar a correr quilómetros e quilómetros para serem assistidas", aponta.

"O que tem de estar correto tem de ser o salário base e as condições de trabalho. Não há uma medida para que as pessoas estejam no Serviço Nacional de Saúde dessa forma", sublinha, por outro lado.

Tópicos
