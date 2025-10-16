Mulher detida a tentar entrar com droga sintética na cadeia do Porto

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em flagrante delito, uma mulher de 27 anos, que tentava entrar no Estabelecimento Prisional do Porto com droga sintética, informou aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que a suspeita foi detida na quarta-feira, durante o período de visitas e contou com a estreita colaboração do Corpo da Guarda Prisional.

"Durante o processo de controlo de acessos, foi detetado que a visitante trazia, entre os diversos artigos que pretendia fazer chegar a um dos reclusos, um par de sapatilhas que ocultavam uma folha de papel", refere a mesma nota.

Os guardas prisionais suspeitaram da licitude daquele papel, tendo acionado a PJ, órgão de policia criminal competente para investigar este tipo de situações.

Ainda segundo a Judiciária, após exame pericial, confirmou-se a presença de "um forte canabinoide sintético impregnado naquela folha de papel", pelo que a suspeita foi detida.

A PJ refere ainda que a mulher, sem antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.