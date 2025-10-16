Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 16 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Crime

Mulher detida a tentar entrar com droga sintética na cadeia do Porto

16 out, 2025 - 13:24 • Lusa

Os guardas prisionais suspeitaram da licitude daquele papel, tendo acionado a PJ, órgão de policia criminal competente para investigar este tipo de situações.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em flagrante delito, uma mulher de 27 anos, que tentava entrar no Estabelecimento Prisional do Porto com droga sintética, informou aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que a suspeita foi detida na quarta-feira, durante o período de visitas e contou com a estreita colaboração do Corpo da Guarda Prisional.

"Durante o processo de controlo de acessos, foi detetado que a visitante trazia, entre os diversos artigos que pretendia fazer chegar a um dos reclusos, um par de sapatilhas que ocultavam uma folha de papel", refere a mesma nota.

Os guardas prisionais suspeitaram da licitude daquele papel, tendo acionado a PJ, órgão de policia criminal competente para investigar este tipo de situações.

Ainda segundo a Judiciária, após exame pericial, confirmou-se a presença de "um forte canabinoide sintético impregnado naquela folha de papel", pelo que a suspeita foi detida.

A PJ refere ainda que a mulher, sem antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 16 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)