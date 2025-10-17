“Apoio do Governo, Santa Casa ou Câmara é zero euros.” Instituição está em sérias dificuldades

“Cuidar a tempo para que não se caia na exclusão” e para que a situação de rua seja “rara, breve e não recorrente”. Palavras de Henrique Joaquim, coordenador da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, na abertura da 2ª edição das Jornadas “Construir Futuros”, organizada pela Comunidade Vida e Paz.

O responsável sublinhou que é importante que o Estado, as organizações, as autarquias e a comunidade estejam envolvidos nesta missão de tirar pessoas da rua, lembrando que “não há situações irrecuperáveis”.

Henrique Joaquim afirmou que a experiência mostra que “há casos complexos e crónicos, mas não perdidos". Por isso, "cabe-nos descobrir qual, como e quando reconstruir um futuro”.

Perante um auditório muito preenchido apelou: “Sonhem o que parece impossível e concretizem o que é possível”.

A ouvir estava Horácio Félix, presidente da direção da Comunidade Vida e Paz, que está preocupado com a continuidade e o trabalho desta associação que está no terreno há 36 anos.

A Comunidade Vida e Paz está em “sérias dificuldades financeiras”, numa altura em que se nota uma retração do apoio social das empresas e que está a ter reflexos até na ajuda da banca. A instituição apoia nos dias de hoje cerca de 500 pessoas em situação de sem-abrigo em Lisboa.

“Todas as noites as equipas se dirigem à rua para dar refeições, conhecer a pessoa, criar um vínculo para a convidar a mudar de vida. Por ano são mais de 200 mil refeições com custos consideráveis. Apoio do Governo, Santa Casa ou Câmara Municipal é Zero euros!”

Horácio Félix descreve “uma situação financeira muito complexa” e diz esperar que a instituição “não chegue à rotura”. Cerca de 30% da instituição depende de benfeitores. “Há dois anos que andamos a tentar apresentar o que fazemos ao banco Santander, temos promessas do Montepio que não se concretizam em nada, o BCP que diz que não tem orçamento para a área social, mas temos o banco público que se lembra de nós todos os anos e o BPI que é um benfeitor, apoia as IPSS a nível nacional com muitos milhões de euros”.

Migrantes sem abrigo com mais dependências

Quanto às pessoas que acompanham nas ruas, o padrão mudou. “Em Lisboa, houve uma diminuição de pessoas em situação de sem-abrigo no último ano, especialmente o número de migrantes diminuiu consideravelmente, mas as situações mais típicas, problemas de adição, doença mental essas são de difícil resolução pelo contexto em que as pessoas estão.”

A 2ª edição das Jornadas “Construir Futuros” decorre esta sexta-feira na Torre do Tombo, em Lisboa, e discute a perspetiva europeia na abordagem às pessoas em situação de sem-abrigo; quais as boas práticas; novos desafios no tratamento de adições; reinserção social nas populações vulneráveis e voluntariado e sustentabilidade das organizações.