Carta aberta ao governo pede respostas para "crescimento descontrolado" dos bairros de Penajoia e Raposo

A Câmara Municipal de Almada enviou esta quinta-feira ao Governo uma carta aberta a apelar para uma resposta urgente face "ao crescimento acelerado e descontrolado dos núcleos de construção ilegal de Penajoia e Raposo". O documento enviado ao primeiro-ministro, Luis Montenegro, e ao ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, é subscrito por 200 moradores de bairros contíguos, pela Câmara Municipal de Almada e pelas juntas de freguesia de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas, e de Caparica e Trafaria. Os bairros contíguos são os do Matadouro e do Monte. "Com o envio desta carta aberta, a Câmara Municipal de Almada, em conjunto com as duas Juntas de Freguesia e os moradores, reitera o seu compromisso em defender os direitos das populações e a legalidade urbanística, apelando a uma resposta urgente, responsável e consequente do Governo e do IHRU que reponha a dignidade habitacional e salvaguarde o interesse público neste território", explica a autarquia em comunicado.

Na missiva é referido que a expansão "daquele que é já considerado um dos maiores bairros de génese ilegal do país neste século, implantado em terrenos do Estado" resulta "da falta de respostas e de ações concretas por parte do Governo e do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU)". Os subscritores alertam igualmente para os impactos negativos no concelho, incluindo interrupções nos serviços públicos essenciais, danos patrimoniais significativos, acumulação de resíduos e o agravamento do sentimento de insegurança entre moradores e comunidades vizinhas. Na carta aberta é ainda referido que "a existência de cerca de 800 construções sem condições mínimas de habitabilidade, e a ausência de infraestruturas essenciais, como esgotos, água da rede pública e eletricidade, agravam os riscos para a saúde pública e para a segurança das populações". "As pessoas estão desesperadas" Em declarações à agência Lusa, a presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros explicou que a missiva estava a ser preparada há algum tempo, mas que não a quis tornar pública durante a campanha. "Esperámos o fim da campanha, mesmo assumindo os prejuízos que isto possa ter provocado, para dar agora a conhecer esta carta aberta, que de facto andou a circular. As pessoas estão desesperadas, porque os cortes de luz continuam", disse.