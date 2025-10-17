Menu
  • Noticiário das 22h
  • 17 out, 2025
Detido psicólogo em Alenquer por suspeitas de abuso sexual de menor

17 out, 2025 - 18:12 • Lusa

Os crimes ocorreram "durante mais de dois anos", segundo a Polícia Judiciária.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta sexta-feira em Alenquer um psicólogo suspeito dos crimes de abuso sexual e pornografia sobre uma jovem menor de idade, praticados durante mais de dois anos.

A PJ explicou que, em 2021, quando tinha 16 anos, a vítima recorreu a uma clínica na região de Alenquer para ter acompanhamento psicológico por ter desenvolvido um quadro de depressão e ansiedade na sequência de abusos sexuais sofridos na infância.

"O psicólogo viria a aproveitar-se da condição de especial vulnerabilidade da menor, então com 16 anos, para, em sede de consultório, iniciar com ela a prática de atos sexuais e trocar conteúdos digitais de pornografia e de abuso sexual de crianças", refere a PJ.

Os crimes ocorreram "durante mais de dois anos", entre 2022 até ao verão deste ano, altura em que "o psicólogo tentou, ainda, aliciar a jovem para mais atos abusivos".

Em agosto passado, a vítima, agora com 18 anos, recorreu à PJ, que tinha já investigado o seu anterior processo.

A PJ deu hoje cumprimento a mandados de busca domiciliária e em consultório médico, vindo a deter o suspeito para ser presente a primeiro interrogatório judicial e lhe serem aplicadas medidas de coação.

O psicólogo é suspeito de vários crimes de abuso sexual de menor dependente ou em situação particularmente vulnerável e de pornografia de menores, todos agravados.

A PJ prossegue a investigação.

  • Noticiário das 22h
  • 17 out, 2025
