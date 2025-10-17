Elevador. Sindicato quer inquérito sobre viatura médica impedida de prestar socorro

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar vai solicitar um inquérito para apurar as causas que impediram a mobilização da viatura de emergência médica do Hospital de Santa Maria para o acidente com o elevador da Glória.

"Solicitaremos de imediato ao presidente do INEM um inquérito para apurar as circunstâncias do sucedido", adiantou esta sexta-feira o presidente do sindicato à Lusa, na sequência da notícia do Expresso que revela que a "viatura de emergência médica do Santa Maria ficou trancada por dentro e falhou o socorro ao acidente com o elevador da Glória", que ocorreu em 03 de setembro, em Lisboa.

Segundo o jornal, a viatura "não respondeu ao INEM porque foi trancada por dentro e a chave suplente estava no Algarve".

"É inaceitável que um meio de emergência médica não acorra a uma emergência por inacessibilidade à chave da viatura", salientou o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH).

Rui Lázaro adiantou que importa apurar se foi uma "avaria ou negligência que levou a que a viatura ficasse trancada com a chave lá dentro", mas também as razões de a chave suplente "não ter acompanhado a viatura para a base onde foi servir".

"A inexistência de procedimentos que visem impedir casos como este é negligenciar a resposta aos cidadãos, o que não podemos admitir", realçou o dirigente sindical.

O descarrilamento do elevador da Glória, sob gestão da Carris, provocou 16 mortos e cerca de duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.