Empresas pedem ao Governo regime de exceção para importação de bacalhau da Rússia

17 out, 2025 - 14:31 • Lusa

Bacalhau da Noruega tem preços incomportáveis, acusam empresários.

A Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME) pediu ao Governo uma exceção para a importação de bacalhau da Rússia, com melhores condições que aquelas apresentadas pela Noruega, que consideram ter preços "incomportáveis".

"Portugal deve invocar um regime de exceção no que à importação de bacalhau diz respeito e não permitir que as condições de compra de bacalhau russo para as empresas portuguesas sejam muito mais desvantajosas do que as das empresas norueguesas, que depois o colocam em Portugal a preços incomportáveis [...], num movimento de concorrência desleal", apontou, em comunicado, a CPPME.

Esta confederação esteve reunida, esta semana, com o secretário de Estado das Pescas e do Mar, Salvador Malheiro, para lhe transmitir esta posição.

A união Europeia (UE) introduziu, em 01 de janeiro de 2024, tarifas de 12% à importação de bacalhau congelado russo, que segundo a confederação, representava a principal matéria-prima da indústria bacalhoeira portuguesa.

Já a partir de 21 de maio deste ano, excluiu a importação e comercialização de qualquer produto dos maiores armadores daquele país.

"O consumo de bacalhau em Portugal faz parte da identidade nacional e cultural, sendo imperioso que se defenda o acesso de todos ao seu consumo", apontou.

A CPPME disse ainda que o secretário de Estado se comprometeu a levar o assunto ao Conselho de Ministros.

