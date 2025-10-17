Menu
  • Noticiário das 21h
  • 17 out, 2025
Governo lança campanha sobre resíduos para chegar a 7,4 milhões de pessoas

17 out, 2025 - 20:11 • Lusa

"É preciso explicar como fazer e o impacto que o esforço individual poderá ter na sustentabilidade ambiental", declarou a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho.

O Governo lançou esta sexta-feira uma campanha de sensibilização nacional para o problema dos resíduos a fim de chegar a cerca de 7,4 milhões de pessoas, de todas as idades, classes sociais e origens.

"Não queremos mais uma campanha que se limite a dizer às pessoas que têm de fazer diferente", afirmou a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, durante a apresentação da iniciativa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"É preciso explicar como fazer e o impacto que esse esforço individual poderá ter na causa da sustentabilidade ambiental, na promoção da economia circular e na valorização de muito daquilo que simplesmente deitamos fora", acrescentou.

Os resíduos são, segundo a ministra, "um dos maiores desafios" que Portugal enfrenta ao nível da sustentabilidade ambiental.

"Se somos exemplo pela positiva em muitos indicadores, neste caso concreto estamos claramente aquém da média dos países com os quais nos comparamos, e ainda mais distantes dos compromissos que assumimos na União Europeia", disse Maria da Graça Carvalho.

"Enviamos para aterro ou coincineração, sem qualquer tratamento, perto de dois terços dos resíduos que produzimos, com a agravante de estarmos a produzir mais resíduos e de estarmos perto do limite da capacidade instalada em aterro", sublinhou.

Com o objetivo de envolver todos os cidadãos, a nova campanha vai estar presente nos tradicionais meios de comunicação, televisão, rádio e jornais, mas também nas redes sociais e nas escolas.

A ação, após realização de concurso público, foi adjudicada por cerca de 5,3 milhões de euros.

