Infanta Sofia de Espanha recebida por Marcelo no Palácio de Belém

17 out, 2025 - 23:17
A infanta Sofia caminhou na tarde desta sexta-feira pelos jardins do Palácio de Belém à conversa com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Este foi "o seu primeiro encontro oficial com Chefe de Estado estrangeiro", segundo o comunicado do site da presidência.
A filha mais nova dos reis de Espanha está, desde setembro deste ano, a estudar Ciências Políticas e Relações Internacionais num colégio privado, em Lisboa.
Sofia de Espanha foi recebida na sala das Bicas para uma fotografia oficial e assinou, para memória futura, o Livro de Honra.
"O passado histórico e a estreita parceria que une os dois países, os laços de profunda empatia e amizade entre os povos português e espanhol, bem como o presente e o futuro nos desafios das novas gerações" foram, segundo o mesmo comunicado, os principais temas de conversa entre as duas figuras de poder ibérico.