Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 18 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Presidência da República

Infanta Sofia de Espanha recebida por Marcelo no Palácio de Belém

17 out, 2025 - 23:17 • Lusa

"Laços de profunda empatia e amizade entre os povos português e espanhol, bem como o presente e o futuro nos desafios das novas gerações" foram temas de conversa entre Sofia de Espanha e o Presidente da República.

A+ / A-

A infanta Sofia caminhou na tarde desta sexta-feira pelos jardins do Palácio de Belém à conversa com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Este foi "o seu primeiro encontro oficial com Chefe de Estado estrangeiro", segundo o comunicado do site da presidência.

A filha mais nova dos reis de Espanha está, desde setembro deste ano, a estudar Ciências Políticas e Relações Internacionais num colégio privado, em Lisboa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Sofia de Espanha foi recebida na sala das Bicas para uma fotografia oficial e assinou, para memória futura, o Livro de Honra.

Infanta Sofia de Espanha. Marcelo Rebelo de Sousa. Foto: Miguel Figueiredo Lopes/Presidência da República
Infanta Sofia de Espanha. Marcelo Rebelo de Sousa. Foto: Miguel Figueiredo Lopes/Presidência da República
Infanta Sofia de Espanha. Marcelo Rebelo de Sousa. Foto: Miguel Figueiredo Lopes/Presidência da República
Infanta Sofia de Espanha. Marcelo Rebelo de Sousa. Foto: Miguel Figueiredo Lopes/Presidência da República
Infanta Sofia de Espanha. Marcelo Rebelo de Sousa. Foto: Miguel Figueiredo Lopes/Presidência da República

"O passado histórico e a estreita parceria que une os dois países, os laços de profunda empatia e amizade entre os povos português e espanhol, bem como o presente e o futuro nos desafios das novas gerações" foram, segundo o mesmo comunicado, os principais temas de conversa entre as duas figuras de poder ibérico.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 18 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)