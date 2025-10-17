Marinha resgata tripulante de navio mercante ao largo de Aveiro

A Marinha coordenou esta sexta-feira de madrugada o resgate de um homem de 36 anos que seguia a bordo de um navio mercante que navegava ao largo de Aveiro, devido a dificuldades respiratórias, informou aquele ramo das Forças Armadas.

De acordo com um comunicado da Marinha, o homem, de nacionalidade indiana, encontrava-se com fortes dores no peito e dificuldades respiratórias a bordo de um navio mercante em trânsito para o Egito.

O pedido de auxílio foi recebido pelas 03:10, tendo sido ativada para o local uma embarcação da Estação Salva-vidas de Aveiro.

"A vítima foi posteriormente resgatada e transportada pelos tripulantes da Estação Salva-vidas de Aveiro para o Cais do Canal das Barcas, no Forte da Barra, pelas 08:30, onde aguardavam elementos dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo que encaminharam a vítima para uma unidade hospitalar", refere a mesma nota.

Ainda segundo a Marinha, os elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Aveiro tomaram conta da ocorrência, efetuando as devidas diligências em coordenação com um elemento da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras da GNR.