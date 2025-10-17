Menu
Pesca do tamboril proibida a partir de terça-feira

17 out, 2025 - 12:18 • Lusa

Portugal já utilizou 95% da quota de pesca do peixe e por isso a captura de tamboril vai ficar proibida a partir da meia-noite de dia 21.

A+ / A-

Portugal utilizou 95% da quota de pesca do tamboril, ficando esta captura proibida a partir das 00:00 da próxima terça-feira, avisou esta quinta-feira a Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM).

"Considerando os dados das capturas efetuadas pela frota portuguesa da unidade populacional de tamboril ("lophiidae") nas zonas oito c, nove, 10 e águas da UE da zona CECAF 34.1.1., informa-se que a utilização da quota atingiu os 95%", lê-se numa nota da DGRM.

A zona oito C corresponde ao Golfo da Biscaia -Meridional, a nove às águas portuguesas e a 10 ao Banco dos Açores.

Assim, a partir das 00:00 de 21 de outubro, é proibida a pesca de tamboril.

Já as descargas ficam limitadas a capturas acessórias até 5% do total descarregado por embarcação, em cada maré de pesca. .

A DGRM é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa, que tem por objetivo o desenvolvimento da segurança e serviços marítimos, a execução das políticas de pesca e a preservação dos recursos.

