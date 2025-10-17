Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 17 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Pordata

Pobreza em Portugal: 1,8 milhões de pessoas vivem em famílias com menos de 632 euros/mês

17 out, 2025 - 00:55 • Lusa

Portugal foi ultrapassado pela Letónia no ranking do rendimento mensal da União Europeia.

A+ / A-

Um milhão e 800 mil pessoas a residir em Portugal vivem em famílias com rendimento inferior a 632 euros por mês, segundo dados divulgados esta sexta-feira pela Pordata, por ocasião do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza.

Apesar deste indicador, a taxa de risco de pobreza em Portugal baixou de 17% para 16,6% entre 2022 e 2023, indica a base de dados estatísticos da Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Usando os dados do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento, do Instituto Nacional de Estatística (INE), a Pordata recorda que os idosos são o grupo etário em que a taxa de risco de pobreza mais aumenta, passando de 17,1%, em 2022, para 21,1% em 2023.

Portugal tem as casas mais sobrevalorizadas da União Europeia

Habitação

Portugal tem as casas mais sobrevalorizadas da União Europeia

Preço a que as casas são vendidas em Portugal é 35(...)

Um em cada cinco idosos ou vive sozinho e tem um rendimento bruto inferior a 632 euros ou vive num agregado familiar pobre.

As famílias monoparentais com crianças continuam a ser "as que revelam maior vulnerabilidade", sublinha a Pordata.

Seguem-se as pessoas que vivem sozinhas, que registam um agravamento da taxa de risco de pobreza de quase quatro pontos percentuais (de 24,9% em 2022 para 28,6% em 2023).

Entre os desempregados, 44% vivem em agregados com rendimentos abaixo do limiar e "os reformados viram aumentar a taxa de risco de pobreza de 15,4% em 2022 para 19,6% em 2023", constata a Pordata.

Portugal ultrapassado pela Letónia no ranking do rendimento mensal

Portugal ocupa a 19.ª posição entre os 27 países da União Europeia no rendimento mediano mensal das famílias, de acordo com dados de 2023 que representam a descida de uma posição face ao ano anterior.

​Papa Leão XIV: "A fome no mundo é uma aberração ética, uma culpa histórica"

discurso nos 80 anos da fao

​Papa Leão XIV: "A fome no mundo é uma aberração ética, uma culpa histórica"

O Papa discursou na sede da FAO nesta quarta-feira(...)

Portugal foi ultrapassado pela Letónia nesta lista, liderada pelo Luxemburgo e pela Dinamarca, com os rendimentos mais elevados, segundo uma análise divulgada pela base de dados estatísticos da Fundação Francisco Manuel dos Santos.

"Em 2023, cada contribuinte em Portugal declarou, em média, um rendimento bruto mensal de 1.155 euros, depois de descontado o IRS", especificou a Pordata.

De acordo com os dados constantes nas declarações de IRS de 2023, a região metropolitana de Lisboa lidera a tabela dos rendimentos médios mensais mais elevados (1.375 euros), enquanto a região do Tâmega e Sousa regista o valor mais baixo (883 euros).

O município com maior rendimento médio é Oeiras (1.637 euros).

A taxa de risco de pobreza em Portugal baixou de 17% para 16,6% entre 2022 e 2023, o que equivale a 1,8 milhões de pessoas a viverem em famílias com rendimento mensal inferior a 632 euros por adulto.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 17 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)