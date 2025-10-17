Pobreza em Portugal: 1,8 milhões de pessoas vivem em famílias com menos de 632 euros/mês

17 out, 2025 - 00:55 • Lusa
Um milhão e 800 mil pessoas a residir em Portugal vivem em famílias com rendimento inferior a 632 euros por mês, segundo dados divulgados esta sexta-feira pela Pordata, por ocasião do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza.
Apesar deste indicador, a taxa de risco de pobreza em Portugal baixou de 17% para 16,6% entre 2022 e 2023, indica a base de dados estatísticos da Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS).
Usando os dados do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento, do Instituto Nacional de Estatística (INE), a Pordata recorda que os idosos são o grupo etário em que a taxa de risco de pobreza mais aumenta, passando de 17,1%, em 2022, para 21,1% em 2023.
Um em cada cinco idosos ou vive sozinho e tem um rendimento bruto inferior a 632 euros ou vive num agregado familiar pobre.
As famílias monoparentais com crianças continuam a ser "as que revelam maior vulnerabilidade", sublinha a Pordata.
Seguem-se as pessoas que vivem sozinhas, que registam um agravamento da taxa de risco de pobreza de quase quatro pontos percentuais (de 24,9% em 2022 para 28,6% em 2023).
Entre os desempregados, 44% vivem em agregados com rendimentos abaixo do limiar e "os reformados viram aumentar a taxa de risco de pobreza de 15,4% em 2022 para 19,6% em 2023", constata a Pordata.
Portugal ocupa a 19.ª posição entre os 27 países da União Europeia no rendimento mediano mensal das famílias, de acordo com dados de 2023 que representam a descida de uma posição face ao ano anterior.
Portugal foi ultrapassado pela Letónia nesta lista, liderada pelo Luxemburgo e pela Dinamarca, com os rendimentos mais elevados, segundo uma análise divulgada pela base de dados estatísticos da Fundação Francisco Manuel dos Santos.
"Em 2023, cada contribuinte em Portugal declarou, em média, um rendimento bruto mensal de 1.155 euros, depois de descontado o IRS", especificou a Pordata.
De acordo com os dados constantes nas declarações de IRS de 2023, a região metropolitana de Lisboa lidera a tabela dos rendimentos médios mensais mais elevados (1.375 euros), enquanto a região do Tâmega e Sousa regista o valor mais baixo (883 euros).
O município com maior rendimento médio é Oeiras (1.637 euros).
