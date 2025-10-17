Menu
Prisão preventiva para suspeito de homicídio de turista americano em Cascais

17 out, 2025 - 15:20 • Lusa

O detido esfaqueou as duas vítimas na sequência de uma altercação numa rua de Cascais, ocorrida na madrugada de quarta-feira.

A+ / A-

O homem detido pelo homicídio de um turista americano em Cascais e pela tentativa de homicídio de outro, com recurso a uma faca, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, revelou fonte da Polícia Judiciária.

O homem, com 23 anos, foi ouvido na quinta-feira no tribunal de Cascais e as medidas de coação foram conhecidas esta sexta-feira.

O detido esfaqueou as duas vítimas na sequência de uma altercação numa rua de Cascais, ocorrida na madrugada de quarta-feira, tendo uma delas morrido devido aos ferimentos, adiantou a PJ.

Segundo a PJ, a altercação gerou-se "por motivos aparentemente fúteis, entre o agressor e as duas vítimas, inicialmente apenas de forma verbal e depois com agressões físicas", tendo o arguido usado "uma arma branca que mantinha guardada no interior do veículo automóvel que utilizava, para atingir com gravidade as duas vítimas".

Umas das vítimas morreu no local e a outra, que sofreu ferimentos graves, foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde permanece internado, "em estado grave, mas estável".

Segundo a PSP, que acorreu ao local após o alerta dado pelas 03:16 da madrugada de quarta-feira, o homem que ficou ferido explicou que, quando se dirigia para o alojamento local onde estava a dormir, foi abordado por três homens que, "em jeito de provocação, tentaram tocar no chapéu que a vítima usava".

Chamados à atenção, o turista de 34 anos acabou por ser agredido com três murros na cara e, depois disto, telefonou a um amigo que se encontrava perto.

"Instantes depois, compareceu no local o seu amigo, iniciando-se uma altercação verbal entre estes e os três suspeitos", explicou a PSP em comunicado.

Um dos suspeitos terá usado uma arma branca para provocar vários golpes nas duas vítimas, sendo que o homem que acabou por morrer foi esfaqueado nas costas, braços e cara.

