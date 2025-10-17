Produção de vinho com quebra de 10% no Algarve devido à instabilidade climática

A produção de vinho no Algarve deverá registar este ano uma quebra a rondar os 10% em relação ao ano passado, motivada pela instabilidade climática, revelou esta sexta-feira a presidente da Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA).

"Prevemos uma diminuição que poderá atingir os 10%, cerca de 200 mil litros, em relação à campanha anterior. As causas para esta redução estão ligadas à chuva num período que não era previsto, favorecendo o aparecimento de doenças", disse Sara Silva à agência Lusa.

A Comissão Vitivinícola do Algarve que certifica controla e promove os vinhos do distrito de Faro organiza esta sexta-feira num hotel em Vilamoura, no concelho de Loulé, a segunda edição do "Algarve Wine Session", com 30 produtores para divulgar os vinhos algarvios.

O evento, que durante um dia apresenta os vinhos do Algarve, integra provas e demonstrações de vinhos, palestras e aulas com especialistas, sendo aberto ao público.

De acordo com a presidente da CVA, o ano passado foi "extraordinário para o setor", com uma produção recorde de cerca de dois milhões de litros de vinho, "o valor mais elevado" de que há registo na região.

Atualmente, o Algarve conta com 60 produtores registados de vinho certificado --- com a indicação geográfica "Algarve" ---, que operam numa área total de cerca de 1.400 hectares, dos quais cerca de 800 estão sob controlo direto da Comissão.

"Todos esses hectares são controlados diretamente por nós e é por aí que advêm as uvas para produção do vinho certificado", explicou Sara Silva, sublinhando o crescimento significativo do setor na última década.

"Em 2017 éramos cerca de 30 produtores e neste momento temos registo de 60. Houve uma duplicação no espaço de oito anos, o que representa um grande dinamismo de novos agentes económicos, cerca de quatro a cinco novos operadores em cada ano", acrescentou.

Segundo Sara Silva, as exportações de vinho algarvio variam de ano para ano, representando em média entre 12% e 15% do volume total de produção, com maior expressão para os mercados americano - Estados Unidos e Brasil - e europeu.

"A Europa tem aqui uma grande preponderância pela relação com os mercados emissores de turismo e pelo facto de muitos dos nossos produtores serem de origem europeia, com canais privilegiados para colocarem os seus vinhos nesses mercados", realçou.

A Comissão Vitivinícola do Algarve é a entidade responsável pela certificação e promoção dos vinhos com indicação geográfica "Algarve" e das denominações de origem Lagos, Portimão, Lagoa e Tavira.