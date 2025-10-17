Quase 20% dos portugueses em risco de pobreza e exclusão social

É mais um estudo que aponta para uma descida do risco de pobreza ou exclusão social - atinge quase 20% da população portuguesa. Mesmo assim é o valor mais baixo desde 2015.

Os dados são da Rede Europeia Anti-Pobreza que revela, que, contudo, cerca de 2,1 milhões de pessoas continuam em situação de vulnerabilidade.

O documento evidencia a persistência de desigualdades estruturais, com especial agravamento entre idosos e crianças. Quase metade das pessoas adultas em situação de pobreza está empregada.

Em comunicado, a Coordenadora Nacional da Rede Europeia Anti-Pobreza reforça que, apesar dos progressos, os números continuam inaceitáveis.

Maria José Vicente apela a "políticas sólidas que atuem na prevenção das situações de pobreza e que eliminem as suas causas".

"causas estruturais e promovam o bem-comum", afirma Maria José Vicente. "A pobreza não é só uma violação grave dos direitos humanos. Gera, também, um efeito negativo na economia e no desenvolvimento sustentado do país, acentuando as desigualdades e constituindo um travão ao progresso”, sublinha.