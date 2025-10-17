Rede Europeia Anti-Pobreza defende que o salário mínimo deve acompanhar o aumento do custo de vida

É um apelo da coordenadora Nacional da Rede Europeia Anti-Pobreza: o salário mínimo nacional tem de acompanhar o aumento do custo de vida.

No dia em que a organização revela que quase 20% dos portugueses vivem em risco de pobreza e exclusão social, Maria José Vicente fala em dados "inaceitáveis".

"Não podemos cruzar os braços", alerta a coordenadora.

Cerca de dois milhões de pessoas continuam em situação de vulnerabilidade, é o valor mais baixo da última década. Maria José Vicente reconhece que "têm sido feitos determinados esforços, mas é necessário continuar esse caminho".

"Os salários têm de acompanhar o aumento das despesas, dos bens essenciais ou mesmo das rendas da habitação", adverte.

Maria José Vicente chama a atenção para "um problema que tem vindo a ganhar voz".

"É necessário sensibilizar a sociedade em geral para esta consciência social da pobreza e da exclusão social" e "combater discursos e narrativas que nós ouvimos diariamente, em que culpabilizam as próprias pessoas que estão em situação de pobreza e exclusão social", lamenta.