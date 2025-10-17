Menu
Mau tempo

Sábado aguenta-se, mas chuva chega em força no domingo

17 out, 2025 - 08:20 • João Malheiro

Temperaturas vão cair e prevê-se também um aumento da intensidade do vento.​

A+ / A-

O tempo vai agravar-se a partir deste domingo em todo o Portugal continental.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a chuva vai chegar com força e consistência no domingo, prolongando-se ao longo de toda a semana.

A probabilidade de precipitação chegará aos 100% em vários distritos e manter-se-à acima dos 80% durante os próximos sete dias.

As temperaturas também vão baixar bastante. No domingo, as mínimas andarão entre os 13 graus e os 18 graus, enquanto as máximas estarão entre os 19 graus e os 23 graus.

A exceção será Évora e Beja, onde as máximas continuarão perto dos 30 graus.

Prevê-se também um aumento da intensidade do vento.

Já os Arquipélagos da Madeira e dos Açores vão continuar com a chuva recorrente da última semana e os níveis da temperatura também não devem sofrer grandes flutuações.

