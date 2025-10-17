Menu
  • Noticiário das 23h
  • 17 out, 2025
Veja que urgências vão estar fechadas no fim de semana

17 out, 2025 - 17:30 • Diogo Camilo

Serviço em Aveiro vai estar encerrado este sábado. No domingo é a vez dos serviços em Setúbal, Barreiro e Abrantes. Há ainda 11 urgências de Pediatria, Obstetrícia e Ginecologia com condicionamentos.

Quatro urgências vão estar fechadas no sábado e domingo, todas elas nas especialidades de Obstetrícia e Ginecologia, segundo dados do Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

As escalas de urgência do SNS, consultadas pela Renascença, indicam que está previsto o fecho de quatro especialidades de Urgência Obstetrícia e Ginecologia, uma no sábado em Aveiro e três no domingo - em Setúbal, no Barreiro e em Abrantes.

Há ainda condicionamentos em 11 urgências nos serviços de Pediatria, Obstetrícia e Ginecologia, que ficam reservadas apenas a urgências internas ou a casos referenciados através do INEM ou da linha SNS 24.

Conheça todas as urgências com serviços condicionados:

Hospital Infante Dom Pedro, Aveiro

A ULS Região de Aveiro tem previsto o fecho da urgência de Obstetrícia e Ginecologia no sábado, mas estará sem restrições no domingo.

Hospital de São Bernardo, Setúbal

A ULS Arrábida terá o serviço de urgência de Obstetrícia e Ginecologia encerrado no domingo. No sábado, o mesmo serviço apenas funcionará para urgências internas ou para casos referenciados pelo INEM ou CODU entre as 00h00 e as 9h00.

Hospital Nossa Senhora do Rosário, Barreiro

Na ULS Arco Ribeirinho, o serviço de Obstetrícia e Ginecologia também estará fechado no domingo, mas estará aberto no sábado.

Hospital Doutor Manoel Constâncio, Abrantes

Na ULS Médio Tejo, a urgência de Obstetrícia e Ginecologia estará fechada no domingo, enquanto no sábado apenas funcionará para urgências internas ou para casos referenciados pelo INEM ou CODU entre as 00h00 e as 9h00.

Hospital de Braga

Na ULS Braga, o serviço de Obstetrícia e Ginecologia estará aberto apenas para urgências internas ou casos referenciados através do INEM ou da linha SNS 24, no horário entre as 0h00 e as 8h00 de sábado, enquanto fica completamente aberto até às 8h00 de domingo, altura em que volta a ficar condicionado apenas a casos referenciados pelo INEM ou CODU.

Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, Amadora- Sintra

Na ULS Amadora/Sintra, a urgência de Obstetrícia e Ginecologia vai estar condicionada durante todo o dia no domingo e no sábado desde as 8h00 até às 24h00.

Hospital de Vila Franca de Xira

Na ULS Estuário do Tejo, o serviço de Pediatria apenas funcionará no sábado e domingo para casos referenciados pelo INEM ou CODU e no serviço de Obstetrícia e Ginecologia entre as 00h00 e as 9h00 no sábado.

Hospital Distrital de Santarém

Na ULS Lezíria, a urgência de Obstetrícia vai estar condicionada apenas para urgências internas e casos referenciados pelo INEM ou CODU entre as 20h30 e 24h00 de sábado e entre as 0h00 e as 8h30 de domingo.

Hospital São Francisco Xavier, Lisboa

Na ULS Lisboa Ocidental, a urgência de Obstetrícia e Ginecologia fica condicionada a urgências internas e casos referenciados pelo INEM ou CODU entre as 00h00 e as 8h00 de sábado.

Hospital Beatriz Ângelo, Loures

Na ULS Loures/Odivelas, a urgência de Pediatria vai estar apenas aberta a urgências internas e casos referenciados pelo INEM ou CODU entre as 00h00 e as 9h00 e depois entre as 21h00 e 24h00 de sábado e no domingo no mesmo horário.

Hospital de Santo André, Leiria

Na ULS Região de Leiria, a urgência de Obstetrícia e Ginecologia vai ficar condicionada a urgências internas e casos referenciados pelo INEM ou CODU durante o sábado e o domingo.


Os constrangimentos dos serviços de urgência devem-se, sobretudo, à falta de médicos especialistas para assegurarem as escalas.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contactar a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.

