"Viver mais anos, muitas vezes, não tem significado viver melhor". Parlamento aprova Estatuto da Pessoa Idosa

O Governo assume que o aumento da longevidade não tem sido sempre acompanhado pelo aumento da qualidade de vida. "Viver mais anos, muitas vezes, não tem significado viver melhor", afirmou, esta esta sexta-feira, no Parlamento, a secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão.

Clara Marques Mendes, esteve a defender o Estatuto da Pessoa Idosa, que foi aprovado ao final da manhã e explicou uma das medidas que considera que pode atrasar as idas para o lar.

"Este Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) funcionará 24 horas por dia e 7 dias por semana. Desta forma estamos a evitar a institucionalização precoce", insistiu.

Nas respostas, vários partidos da oposição (que também apresentaram propostas nesta área), lamentaram que o Governo não dê melhores condições para os pensionistas, ao referirem-se ao Complemento Solidário para Idosos, um bónus pontual para os pensionistas,fortemente criticado por ter sido aumentado durante a campanha eleitoral para as autárquicas do último domingo.

