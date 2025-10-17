Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 17 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Parlamento

"Viver mais anos, muitas vezes, não tem significado viver melhor". Parlamento aprova Estatuto da Pessoa Idosa

17 out, 2025 - 10:26 • Tomás Anjinho Chagas

Governo quer criar sistema de apoio domiciliário para evitar a "institucionalização precoce". Oposição critica apoios pontuais aos pensionistas, com aumento anunciado em plena campanha eleitoral.

A+ / A-

O Governo assume que o aumento da longevidade não tem sido sempre acompanhado pelo aumento da qualidade de vida. "Viver mais anos, muitas vezes, não tem significado viver melhor", afirmou, esta esta sexta-feira, no Parlamento, a secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão.

Clara Marques Mendes, esteve a defender o Estatuto da Pessoa Idosa, que foi aprovado ao final da manhã e explicou uma das medidas que considera que pode atrasar as idas para o lar.

"Este Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) funcionará 24 horas por dia e 7 dias por semana. Desta forma estamos a evitar a institucionalização precoce", insistiu.

Nas respostas, vários partidos da oposição (que também apresentaram propostas nesta área), lamentaram que o Governo não dê melhores condições para os pensionistas, ao referirem-se ao Complemento Solidário para Idosos, um bónus pontual para os pensionistas,fortemente criticado por ter sido aumentado durante a campanha eleitoral para as autárquicas do último domingo.

[artigo atualizado às 12h25 com a aprovação do Estatuto da Pessoa Idosa]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 17 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)