Homem detido por suspeita de burlar idosos em Alenquer

Um homem foi detido, no concelho de Alenquer, por suspeita de burlar idosos, fingindo ser funcionário de uma empresa para os convencer a comprar produtos falsificados, anunciou este sábado a GNR.

O suspeito, de 52 anos, foi detido no âmbito de uma denúncia relacionada com o crime de burla ocorrido naquele concelho, após diligências realizadas por militares do Núcleo de Investigação Criminal de Alenquer que permitiram identificá-lo e intercetá-lo.

"No decurso da ação, apurou-se que o indivíduo abordava vítimas particularmente vulneráveis, em razão da idade, fazendo-se passar por funcionário de uma empresa, aliciando-as à compra de diversos bens contrafeitos e levando-as a acreditar tratar-se de produtos de marcas originais, aos quais atribuía um valor comercial significativamente superior ao real", adianta a GNR.

No seguimento da operação, foi realizada uma busca a uma viatura, que culminou na detenção do suspeito e na apreensão de diverso material, como 22 caixas de perfumes, 10 relógios, 10 peças de vestuário e 110 euros em dinheiro.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Alenquer.