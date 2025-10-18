Menu
Homem detido por suspeita de burlar idosos em Alenquer

18 out, 2025 - 08:33 • Lusa

Suspeito de 52 anos fingia ser funcionário de uma empresa para os convencer a comprar produtos falsificados.

A+ / A-

Um homem foi detido, no concelho de Alenquer, por suspeita de burlar idosos, fingindo ser funcionário de uma empresa para os convencer a comprar produtos falsificados, anunciou este sábado a GNR.

O suspeito, de 52 anos, foi detido no âmbito de uma denúncia relacionada com o crime de burla ocorrido naquele concelho, após diligências realizadas por militares do Núcleo de Investigação Criminal de Alenquer que permitiram identificá-lo e intercetá-lo.

"No decurso da ação, apurou-se que o indivíduo abordava vítimas particularmente vulneráveis, em razão da idade, fazendo-se passar por funcionário de uma empresa, aliciando-as à compra de diversos bens contrafeitos e levando-as a acreditar tratar-se de produtos de marcas originais, aos quais atribuía um valor comercial significativamente superior ao real", adianta a GNR.

No seguimento da operação, foi realizada uma busca a uma viatura, que culminou na detenção do suspeito e na apreensão de diverso material, como 22 caixas de perfumes, 10 relógios, 10 peças de vestuário e 110 euros em dinheiro.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Alenquer.

