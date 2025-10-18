Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 18 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Motociclista morre após embate em poste de eletricidade em Lagoa

18 out, 2025 - 13:24 • Lusa

Homem de 53 anos morreu na zona do Poço Partido, quando o motociclo em que seguia se despistou.

A+ / A-

Um homem de 53 anos morreu este sábado quando a motociclo em que seguia se despistou e embateu contra um poste de eletricidade no concelho de Lagoa, no distrito de Faro, revelou a Proteção Civil.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve disse que o acidente teve lugar na zona do Poço Partido, na estrada que liga o Carvoeiro à cidade de Lagoa.

O óbito foi declarado pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) que foi chamada ao local, segundo a mesma fonte.

Deslocaram-se ainda à zona 11 operacionais da Guarda Nacional Republicana (GNR) e dos bombeiros de Lagoa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 18 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)