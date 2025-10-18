Motociclista morre após embate em poste de eletricidade em Lagoa

18 out, 2025 - 13:24 • Lusa
Um homem de 53 anos morreu este sábado quando a motociclo em que seguia se despistou e embateu contra um poste de eletricidade no concelho de Lagoa, no distrito de Faro, revelou a Proteção Civil.
Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve disse que o acidente teve lugar na zona do Poço Partido, na estrada que liga o Carvoeiro à cidade de Lagoa.
O óbito foi declarado pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) que foi chamada ao local, segundo a mesma fonte.
Deslocaram-se ainda à zona 11 operacionais da Guarda Nacional Republicana (GNR) e dos bombeiros de Lagoa.