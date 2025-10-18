Menu
Profissional de saúde atingido a tiro em Leiria já teve alta

18 out, 2025 - 18:18 • Lusa

Vítima "teve alta" depois de ter sido observado no Serviço de Urgência do Hospital Santo André.

Um profissional de saúde, atingido a tiro na noite de sexta-feira, em Leiria, "encontra-se bem" e já teve alta, disse este sábado o conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Leiria.

Em comunicado, o conselho de administração daquela ULS afirmou que a vítima "teve alta" depois de ter sido observado no Serviço de Urgência do Hospital Santo André (HSA).

O profissional de saúde ficou em estado grave após ser atingido pelo disparo de uma arma de fogo, às 23h58 de sexta-feira, que terá ainda gerado uma outra vítima, mas de menor gravidade, disse à Lusa o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria.

Já a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria esclareceu tratar-se de um homem de 53 anos, que deu entrada no hospital em estado grave.

A segunda vítima terá também sido transportada para o hospital.

O conselho de administração (CA) da ULS da Região de Leiria condenou e lamentou o ato de violência ocorrido na noite de sexta-feira, "fora das instalações do hospital, mas que teve como vítima um profissional de saúde desta instituição", indicou na mesma nota, sem avançar mais pormenores.

"O CA prestará toda a colaboração necessária às autoridades competentes que estão a investigar o caso", acrescentou, reafirmando o "total compromisso na defesa dos seus profissionais, não tolerando qualquer forma de violência contra quem dedica a sua vida ao cuidado dos outros".

A Polícia Judiciária confirmou à Lusa que está a investigar o caso.

No local da ocorrência estiveram os Bombeiros Voluntários de Leiria, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e a Polícia de Segurança Pública (PSP).

