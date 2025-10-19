Menu
  • Noticiário das 10h
  • 20 out, 2025
Ativista pró-Palestina detido depois de tentar subir Ponte 25 de Abril

19 out, 2025 - 18:39 • Carla Fino , João Malheiro

Foi necessário aceder ao topo da Ponte 25 de Abril para garantir a descida em segurança.

A PSP deteve este domingo um ativista pró-Palestina na Ponte 25 de abril.

O sujeito encontrava-se apeado sobre um dos tubos laterais do tabuleiro, no sentido norte/sul, tentando aceder ao ponto mais alto da ponte, informou o Comando Metropolitano de Lisboa, em comunicado.

A nota revela que o indivíduo colocou no topo superior do pilar uma bandeira de grandes dimensões alusiva à Palestina.

Segundo a PSP, e em coordenação com elementos das Infraestruturas de Portugal, foi necessário aceder ao topo da Ponte 25 de Abril para garantir a descida em segurança.

O homem, que foi detido, justificou a ação como uma manifestação para o tema da Palestina.

Vai ser presente esta segunda-feira no Tribunal de Lisboa, Instância Local Criminal de Lisboa.

Este domingo decorre uma marcha pró-Palestina, em Lisboa. O homem detido terá agido à margem deste acontecimento e não está ligado diretamente à manifestação.

