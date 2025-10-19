Incêndio em zona montanhosa em Pedrulhos em fase de rescaldo

19 out, 2025 - 10:13 • Lusa
O incêndio que deflagrou na noite de sábado na freguesia de Montaria, em Viana do Castelo, já se encontra em fase de conclusão, estando a decorrer os trabalhos de rescaldo, disse fonte da proteção civil.
O fogo deflagrou cerca das 21:00 de sábado numa zona montanhosa, em Pedrulhos, na freguesia de Montaria, em Viana do Castelo.
Os meios já começaram a desmobilizar, apesar de, cerca das 09:47, ainda se encontrarem no terreno cerca de 40 operacionais e 14 viaturas envolvidos nos trabalhos de rescaldo, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).