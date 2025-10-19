Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 19 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Incêndio em zona montanhosa em Pedrulhos em fase de rescaldo

19 out, 2025 - 10:13 • Lusa

No terreno estão ainda cerca de 40 operacionais e 14 viaturas envolvidos nos trabalhos.

A+ / A-

O incêndio que deflagrou na noite de sábado na freguesia de Montaria, em Viana do Castelo, já se encontra em fase de conclusão, estando a decorrer os trabalhos de rescaldo, disse fonte da proteção civil.

O fogo deflagrou cerca das 21:00 de sábado numa zona montanhosa, em Pedrulhos, na freguesia de Montaria, em Viana do Castelo.

Os meios já começaram a desmobilizar, apesar de, cerca das 09:47, ainda se encontrarem no terreno cerca de 40 operacionais e 14 viaturas envolvidos nos trabalhos de rescaldo, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 19 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)