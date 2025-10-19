"Mais transportes públicos": Climáximo vandaliza faixa BUS em Lisboa

Apoiantes do movimento Climáximo vandalizaram este domingo uma nova faixa BUS na Avenida de Roma, em Lisboa, com o objetivo de exigir mais transportes públicos elétricos e gratuitos.

Em comunicado, a Climáximo indica que é necessário "pôr fim aos combustíveis fósseis até 2030 e, para isso, precisarmos de um sistema de transportes públicos grátis, acessíveis, eficazes e eletrificados para todas as pessoas".

"Hoje, uma semana depois da reeleição de Carlos Moedas, o autarca que remove árvores e ciclovias para criar mais lugares de estacionamento na cidade, várias pessoas pintaram uma faixa BUS na avenida de Roma. Este ato serve para relembrar que os nossos governantes não representam os interesses das pessoas comuns e levam-nos cada vez mais depressa rumo a um mundo de crises constantes, colocando os lucros da elite antes do bem-estar da população", indica a porta-voz da ação, Daniela Cabral.

O movimento apelou ainda à presença na manifestação "O nosso futuro não está à venda", a realizar-se no dia 22 de novembro.