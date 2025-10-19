Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 19 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

"Mais transportes públicos": Climáximo vandaliza faixa BUS em Lisboa

19 out, 2025 - 14:58 • Diogo Camilo

Movimento pintou a palavra "Grátis" na Avenida de Roma, exigir mais transportes públicos elétricos e gratuitos.

A+ / A-

Apoiantes do movimento Climáximo vandalizaram este domingo uma nova faixa BUS na Avenida de Roma, em Lisboa, com o objetivo de exigir mais transportes públicos elétricos e gratuitos.

Em comunicado, a Climáximo indica que é necessário "pôr fim aos combustíveis fósseis até 2030 e, para isso, precisarmos de um sistema de transportes públicos grátis, acessíveis, eficazes e eletrificados para todas as pessoas".

"Hoje, uma semana depois da reeleição de Carlos Moedas, o autarca que remove árvores e ciclovias para criar mais lugares de estacionamento na cidade, várias pessoas pintaram uma faixa BUS na avenida de Roma. Este ato serve para relembrar que os nossos governantes não representam os interesses das pessoas comuns e levam-nos cada vez mais depressa rumo a um mundo de crises constantes, colocando os lucros da elite antes do bem-estar da população", indica a porta-voz da ação, Daniela Cabral.

O movimento apelou ainda à presença na manifestação "O nosso futuro não está à venda", a realizar-se no dia 22 de novembro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 19 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)