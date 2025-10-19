Sete detidos em operação da PSP em Lisboa com apreensão de toneladas de droga

A PSP apreendeu várias toneladas de haxixe durante uma operação de combate ao tráfico de droga na Grande Lisboa, que teve início na sexta-feira.

Ao que a Renascença apurou, sete pessoas foram detidas até ao momento e a operação, desencadeada pelo Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública, deverá terminar no final deste domingo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Salienta-se para já, a apreensão de várias toneladas de haxixe, de diversas armas de fogo, a detenção de vários suspeitos, a apreensão de centenas de milhares de euros em dinheiro, lanchas rápidas e respetivos motores e veículos automóveis", refere o comunicado da Direção-Nacional da PSP.

Os detidos irão comparecer a um primeiro interrogatório judicial esta segunda-feira, para a aplicação de medidas de coação.