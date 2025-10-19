Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 19 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

INEM

Trabalhadores do INEM exigem regularização de horas extras

19 out, 2025 - 16:06 • Lusa

A Comissão de Trabalhadores do INEM exigiu hoje esclarecimento do pedido da direção do instituto à tutela para ultrapassar o limite de horas extraordinárias, a regularização do trabalho suplementar desde agosto e a garantia da continuidade dos serviços essenciais.

A+ / A-

A Comissão de Trabalhadores do INEM exigiu, este domingo, esclarecimento do pedido da direção do instituto à tutela para ultrapassar o limite de horas extraordinárias, a regularização do trabalho suplementar desde agosto e a garantia da continuidade dos serviços essenciais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A estrutura representativa dos trabalhadores do Instituto Nacional de Emergência Médica considera necessário esclarecer todos os trabalhadores sobre a situação relativa ao limite anual de horas extraordinárias e sobre o pedido de exceção enviado pelo Conselho Diretivo (CD) à tutela na sexta-feira e do qual teve conhecimento no sábado.

"Ao longo dos últimos meses, a Comissão de Trabalhadores [CT] alertou de forma consistente o Conselho Diretivo para a necessidade de prevenir a interrupção de serviços essenciais do INEM devido ao esgotamento do limite anual de horas extraordinárias, nomeadamente nas áreas do GSTI [Gabinete de Sistemas e Tecnologias de Informação], do CAPIC [Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise] e GL [Grupo de Logística]", salienta em comunicado.

Tribunal chumba ajuste direto de helicópteros no INEM. Porquê?

Explicador Renascença

Tribunal chumba ajuste direto de helicópteros no INEM. Porquê?

O Tribunal de Contas não só considerou a celebraçã(...)

A Comissão de Trabalhadores refere que o Conselho Diretivo lhe transmitiu numa reunião realizada a 1 de outubro que não tinha apresentado qualquer pedido à tutela para ultrapassar o limite legal de horas extraordinárias dos profissionais destas áreas e que não tencionava fazê-lo.

"A gravidade desta posição levou a Comissão de Trabalhadores a emitir um comunicado interno e a dar conhecimento da situação à tutela, alertando para o impacto direto na continuidade de serviços críticos do INEM", adianta, sublinhando que "os factos demonstram agora" que a preocupação dos trabalhadores "era fundamentada".

Segundo a CT do INEM, o conselho diretivo enviou na sexta-feira um pedido formal à tutela para autorização de ultrapassagem do limite anual de horas extraordinárias, "confirmando assim a necessidade que esta Comissão vinha a sinalizar desde cedo".

Contudo, sublinha, este pedido foi formalizado depois da intervenção pública da Comissão de Trabalhadores e após o alerta feito à tutela para "o risco de rutura operacional iminente".

"No pedido enviado à tutela, o Conselho Diretivo solicita autorização para o período de setembro a dezembro de 2025, não incluindo o mês de agosto, estando incluído o alerta de que o instituto se encontra "impossibilitado de ressarcir os trabalhadores que, durante o mês de agosto, ultrapassaram o limite anual (...)", realça.

A CT observa que "foi precisamente em agosto" que vários serviços do INEM se mantiveram em funcionamento graças ao esforço adicional dos profissionais, que asseguraram horas extraordinárias já realizadas, verificando agora que foram sem garantia de pagamento.

No seu entender, "esta omissão exige clarificação urgente".

Para a CT, é prioritário garantir a regularização das horas extraordinárias realizadas no mês de agosto e seguintes e "a transparência total sobre os critérios aplicados no pedido enviado à tutela".

Defende ainda ser necessário garantir "a proteção da continuidade dos serviços essenciais do INEM" e que seja dada "uma Informação clara e rigorosa aos trabalhadores sobre esta matéria".

A Comissão de Trabalhadores diz que vai continuar a acompanhar este processo "com firmeza e sentido de responsabilidade, mantendo os trabalhadores informados e atuando junto das entidades competentes sempre que necessário".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 19 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)