Vacinas do tipo covid-19 estimulam resposta para combater o cancro

As vacinas de mRNA, como as que foram utilizadas contra a covid-19, têm a capacidade de estimular resposta imunitária contra cancros, permitindo aos doentes viverem mais tempo, descobriram investigadores de universidades norte-americanas. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A conclusão resulta de um estudo realizado nos últimos anos pelas universidades da Florida e do Texas e que foi apresentado, este domingo, no Congresso da Sociedade Europeia de Oncologia Médica, em Berlim. A investigação concluiu que doentes com cancro do pulmão ou de pele em estado avançado e que receberam uma vacina de mRNA contra a covid-19 no prazo de 100 dias após o início dos tratamentos de imunoterapia, viveram mais tempo do que aqueles que não foram vacinados. O mRNA (RNA mensageiro) é a molécula responsável por transmitir uma espécie de mensagem genética que dá instruções ao sistema imunitário para produzir determinadas proteínas que podem prevenir ou tratar doenças. A investigação do mRNA tem sido desenvolvida nas últimas décadas, mas ficou mais evidente com as vacinas contra a covid-19. Segundo a Universidade do Texas, esta descoberta constitui um "momento decisivo em mais de uma década de investigação" de terapias baseadas na tecnologia de mRNA concebidas para "despertar" o sistema imunitário contra o cancro.

Trata-se de um "passo significativo em direção a uma tão aguardada vacina universal contra o cancro", que potencie os efeitos da imunoterapia no combate aos tumores, salientou a instituição, realçando que os resultados da investigação, se forem validados em ensaios clínicos, poderão ter um impacto alargado. "As implicações são extraordinárias. Isto pode revolucionar todo o campo do tratamento oncológico", reconheceu o investigador e oncologista Elias Sayour, para quem em causa está a possibilidade de desenvolvimento de uma "vacina universal contra o cancro, pronta a usar, para todos os doentes oncológicos". A equipa de investigação analisou os dados existentes de doentes com cancro do pulmão de células em estádio três e quatro e com melanoma metastático tratados no centro MD Anderson da Universidade do Texas entre 2019 e 2023. Descobriram que a toma de uma vacina de mRNA contra a covid-19 até 100 dias após o início dos tratamentos de imunoterapia estava associada a uma esperança de vida significativamente mais elevada, tendo a diferença maior ocorrida em doentes nos quais já não se esperava uma resposta imunitária forte.