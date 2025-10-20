Bactéria "legionella" obriga a fechar pavilhão gimnodesporto em Alvito

A bactéria "legionella" foi detetada nos balneários do pavilhão gimnodesportivo de Alvito, no distrito de Beja, o que obrigou ao encerramento temporário das instalações, por precaução, revelou esta segunda-feira fonte da unidade de saúde pública.

Em declarações à agência Lusa, a coordenadora da Unidade de Saúde Pública da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), Sara Duarte, indicou que a "legionella" foi detetada durante os procedimentos habituais de controlo da bactéria.

"A câmara municipal identificou a presença ambiental da bactéria "legionella" nos balneários do pavilhão gimnodesportivo de Alvito", adiantou a médica, referindo que o município comunicou a situação à Saúde Pública na quarta-feira.

A Lusa contactou o presidente da Câmara de Alvito, José Efigénio, que remeteu para o vice-presidente do município, Nuno Azougado, que a Lusa tentou contactar sem sucesso.

Nas declarações à Lusa, a coordenadora da Unidade de Saúde Pública da ULSBA realçou que os balneários do gimnodesportivo estão interditos, pelo menos, até à realização de novas análises.

"Já estão a ser tomadas medidas corretivas, como choques térmico e químico, e serão agendadas para os próximos dias novas colheitas para avaliar as medidas", acrescentou.

Segundo a médica coordenadora da Unidade de Saúde Pública, até agora, "não há casos da doença reportados".

A bactéria "legionella" é responsável pela doença dos legionários, uma forma de pneumonia grave que se inicia habitualmente com tosse seca, febre, arrepios, dor de cabeça, dores musculares e dificuldade respiratória, podendo também surgir dor abdominal e diarreia.

Podendo ser contraída por via aérea (respiratória), através da inalação de gotículas de água ou por aspiração de água contaminada, a infeção, apesar de grave, tem tratamento efetivo.

De acordo com o regulamento de utilização, consultado pela Lusa no "site" do município, o pavilhão gimnodesportivo é propriedade do Ministério da Educação e a sua utilização está acessível à comunidade escolar, coletividades e população em geral.