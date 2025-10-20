Crimes em Lisboa geram sentimento de insegurança exacerbado, diz ministra da Administra Interna

A ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, alertou esta segunda-feira para a recente onda de crimes violentos gerar um sentimento de insegurança exacerbado em relação à realidade.

"Há de facto algum aumento da criminalidade violenta, mas não é tanto quanto se ecoa na comunicação social, o que gera nas pessoas um sentimento de insegurança quanto à realidade que, nem sempre, coincide com o que efetivamente acontece", afirmou a ministra da Administração Interna, quando questionada sobre os cinco casos ocorridos na região de Lisboa.

Na última semana, a polícia registou cinco casos de pessoas baleadas. Em pormenor, um homem deu na madrugada desta segunda-feira entrada no Hospital Amadora-Sintra com ferimentos de bala no joelho, depois de, no domingo passado, um outro jovem também ter sido deixado à porta do mesmo hospital com ferimentos no abdómen.

Na madrugada de quarta-feira passada, na Cova da Moura (Amadora), um outro homem foi baleado na zona da barriga e, na terça-feira, as autoridades registaram outros dois casos.

"A onda de crimes violentos que marcou a última semana tem de ser entendida no contexto que é o nosso, que é o de relatório rigoroso, quanto ao aumento efetivo de criminalidade e violência", acrescentou Maria Lúcia Amaral, no final da inauguração de uma nova esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) em Odivelas.

Presente na cerimónia, o diretor Nacional da PSP, Luis Carrilho, aplaudiu o investimento de quase 600 mil euros para a reabilitação da esquadra da Pontinha, onde vivem "mais de 35 mil cidadãos".

Luís Carrilho sublinhou que o trabalho dos agentes da Pontinha permitiu diminuir a criminalidade geral, a violenta e a grave, e aumentar as detenções este ano em relação ao ano passado.

Quanto à notícia do jornal Público que esta segunda-feira revela que a PSP avançou para "uma das maiores apreensões de droga de sempre à revelia da PJ", Luís Carrilho remeteu explicações para uma conferência de imprensa a realizar na próxima terça-feira, saudando o trabalho dos agentes que apreenderam cerca de seis toneladas de estupefaciente, sobretudo haxixe, num armazém no Seixal, onde estavam também duas lanchas rápidas.

O Público avança que a operação "foi desencadeada à revelia da Polícia Judiciária (PJ) que, por lei, tem que ser obrigatoriamente avisada de qualquer ação levada a cabo por um dos outros órgãos de polícia criminal".

Também questionada esta segunda-feira de manhã sobre o assunto, a ministra disse desconhecer o ocorrido: "Não li ainda a notícia do jornal Público. Não sei o que aconteceu, por isso não considero nada".

Já sobre as críticas dos sindicatos da PSP, que têm exigido aumentos salariais e criticam o Governo por não ter incluído um reforço no Orçamento do Estado para 2026 que torne a profissão mais atrativa, a ministra garantiu estar a trabalhar nesse sentido.

"Tem havido – como em muitas outras instituições e áreas do Estado – alguma dificuldade em chamar as novas gerações para integrar estas instituições que implicam compromissos de vida", afirmou Maria Lúcia Amaral, considerando essa dificuldade "muito natural".

"Hoje, a cultura juvenil é outra, porque o mundo também é outro e os jovens têm muito mais alternativas e hipóteses de escolha. O que estamos a fazer na PSP é perceber como é que vamos dignificar a função e condição policial de modo a que possa ser atraente também para as novas gerações", acrescentou a ministra.