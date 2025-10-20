Menu
"Estável e bem tratado". Bebé abandonado à porta dos bombeiros de Leiria está no hospital

20 out, 2025 - 09:08 • Lusa

O bebé foi encontrado na entrada do edifício dos bombeiros, dentro de um saco de compras.

O recém-nascido encontrado esta segunda-feira à porta do quartel dos Sapadores Bombeiros de Leiria encontra-se “estável e a receber acompanhamento médico”.

A informação foi avançada pela diretora clínica da ULS de Leiria, Catarina Faria, explicou que o bebé revelava sinais de ser bem cuidado.

"A criança está cuidada com as roupas, com o leite e está, efetivamente, com uma temperatura térmica adequada para que possa ser socorrido a tempo", disse a médica à CNN.

"O hospital vai cuidar da criança, as senhoras enfermarias e os médicos vão dar todos os cuidados que a criança necessite e vamos deixar que as autoridades competentes nos indiquem os próximos passos e vamos colaborar com elas", acrescentou.

Um recém-nascido foi deixado na madrugada desta segunda-feira junto aos Bombeiros Sapadores de Leiria, que o transportaram para o Hospital de Santo André, confirmou o comandante dos bombeiros à Renascença.

O bebé foi encontrado às 3h57 na entrada do edifício dos bombeiros, dentro de um saco de compras. Trata-se de um rapaz. O saco de compras, além do bebé, tinha fraldas e leite.

Foram guardadas imagens de videovigilância do exterior do quartel, que podem ajudar a identificar quem abandonou o recém-nascido.

