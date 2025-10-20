Federação Académica de Lisboa pede "medidas imediatas" para estudantes em dificuldades

O presidente da Federação Académica de Lisboa, Pedro Neto Monteiro, diz que "tem de aumentar o número de bolsas e o montante atribuído" para dar resposta às dificuldades dos alunos em pagar as propinas.

O apelo surge depois de, esta segunda-feira, o Jornal de Notícias avançar que os estudantes devem 36 milhões de euros às universidades, valor que é um acumulado dos últimos três anos letivos de 14 instituições públicas portuguesas.

Em declarações à Renascença, Pedro Neto Monteiro, sublinha que "a prioridade é a construção de mais residências universitárias", mas como "é impossível construir uma residência universitária de um dia para o outro", será necessário recorrer a "medidas mais imediatas".

"Têm de haver medidas mais imediatas, como o reforço da ação social, de modo a permita aumentar o valor da bolsa atribuída, mas, por outro lado, também, o aumento do número de bolsas atribuídas, abranger um maior número de estudantes", adverte.

O Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE) tem 15,8 milhões de euros em falta nos últimos três anos, seguindo-se a Universidade do Minho com 7,1 milhões e a Universidade do Porto com 4,6 milhões.