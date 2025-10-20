GNR detém na A2 sete pessoas com taxa de álcool superior a 1,2 g/l

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve, este domingo, oito pessoas durante uma operação de fiscalização rodoviária realizada na Autoestrada 2 (A2), no Seixal.

Sete das detenções ocorreram por condução sob o efeito de álcool, com taxas superiores a 1,2 g/l — valor considerado crime. A oitava pessoa foi detida por não possuir habilitação legal para conduzir.

De acordo com um comunicado da força de segurança, a operação, centrada no combate à condução sob influência de álcool, resultou ainda na elaboração de 51 autos de contraordenação por excesso de álcool no sangue e na apreensão de dois veículos devido a alterações ilegais às suas características construtivas.

A ação decorreu entre as 2h30 e as 6h00 da madrugada de domingo, na A2, sentido Norte/Sul, junto à área de serviço do Seixal, no distrito de Setúbal. No total, participaram 28 militares da GNR e 14 viaturas policiais.

Segundo a GNR, “esta operação surge na sequência da análise dos fatores de risco do sistema rodoviário, com enfoque no consumo de álcool e na capacidade da Unidade Nacional de Trânsito (UNT) para controlar fluxos de pessoas, veículos e mercadorias, reforçando a presença operacional em pontos críticos de entrada e saída da Área Metropolitana de Lisboa”.

A força de segurança sublinha ainda que, através da UNT, mantém um compromisso permanente com a segurança, legalidade e rigor no ambiente rodoviário, combatendo os principais fatores de risco — álcool, velocidade e distração ao volante — com o objetivo de salvar vidas nas estradas portuguesas.