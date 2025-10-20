​Há 100 vagas para estágios internacionais com remuneração, alojamento e refeições

Já vai na 28ª edição o Programa INOV Contacto da AICEP, uma iniciativa que já permitiu criar “uma rede muito forte”.

"São mais de seis mil alunos que passaram no estágio e que estão colocados em Portugal e no mundo. É Portugal no seu melhor espalhado no mundo”, diz Paulo Rios de Oliveira, administrador do Programa.

Para 2026 estão disponíveis 100 vagas, para estágios de nove meses, que podem decorrer em qualquer continente. Podem candidatar-se jovens, com ensino superior e que tenham até 29 anos.

Além da bolsa de estágio, que representa uma remuneração mensal de cerca de 1.500 euros, os estágios incluem também uma bolsa de alimentação, uma bolsa de habitação e seguro.

Paulo Rios de Oliveira garante ainda que este ano há mais entidades de acolhimento e “mais do que nunca, a AICEP acompanhará muito de perto o estágio”. O que é que é acompanhar de perto? “É ter a certeza que a cada momento todas as condições físicas, psicológicas e de acolhimento dos nossos estagiários são acompanhadas por nós”, explica.

“Ninguém está excluído à partida”, assegura ainda à Renascença o administrador do programa. Qualquer estudante pode candidatar-se. No entanto, têm vindo a ser reforçadas as vagas em inovação, tecnologia e engenharia.

“Nós podemos ter as mais diversas áreas do saber académico e até profissional. Mas, também temos apostado, já que é o nosso melhor talento, em áreas onde Portugal está a mostrar-se ao mundo. Temos aberto mais vagas nas áreas da inovação, nas áreas de tecnologias, nas áreas das engenharias, fugindo às vezes da gestão, porque é relativamente mais comum e nós queremos áreas mais especializadas. Mas ninguém está excluído à partida”, diz.

Este ano, a expetativa é ultrapassar o recorde, com mais de mil candidaturas. Os procedimentos foram simplificados, o prazo para a submissão das candidaturas arrancou no dia 15 e termina a 31 de outubro, às 17h.

Os candidatos selecionados reúnem-se no final de janeiro, durante vários dias, para se prepararem para este novo capitulo. Desta vez os trabalhos terão lugar em Coimbra. Só no final é que ficam a saber para onde vão estagiar.

“É uma das curiosidades que dá um pouco de sal a este estágio, é que o estagiário só sabe exatamente para que entidade vai, ou para que país vai, ou para que continente vai, no último dia, é um momento muito, muito especial”, segundo o administrador.

Os estágios arrancam em fevereiro do próximo ano e prolongam-se por nove meses, agora com uma paragem de uma semana pelo meio “que identificamos como muito útil para refrescar, parar por um momento o impacto do que é um estágio longe de toda a gente e enfrentar um desafio completamente novo”, defende.

Criado em 1997, o INOV Contacto já proporcionou estágios internacionais a milhares de jovens portugueses, em cerca de 90 países e 1400 entidades. A taxa de empregabilidade, pós-estágio, ultrapassa os 90%.