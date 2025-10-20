Menu
  20 out, 2025
Homem baleado no joelho deu entrada no Amadora-Sintra

20 out, 2025 - 09:23 • Lusa

Um homem deu entrada esta madrugada no Hospital Amadora-Sintra com ferimentos de bala no joelho. É o 5.º caso do género na última semana na região de Lisboa.

Um homem deu entrada hoje de madrugada no Hospital Amadora-Sintra com ferimentos de bala no joelho, disse à Lusa fonte da PSP, sendo o 5.º caso do género na última semana na região de Lisboa.

Segundo a fonte do Comando Metropolitano da PSP, no domingo à noite uma pessoa contactou a divisão de Sintra da PSP a informar que tinha ouvido disparos, mas os agentes deslocados ao local nada encontraram.

Mais tarde, pelas 01:30, um homem de 27 anos deu entrada no Hospital Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra) baleado no joelho, que a PSP julga estar relacionado com a mesma situação.

Este é o 5.º caso do género no espaço de uma semana.

No domingo de manhã, Um jovem de 19 anos, ferido por arma de fogo no abdómen, foi deixado à porta do Amadora-Sintra.

Na madrugada de quarta-feira, na Cova da Moura (Amadora), um homem foi baleado na zona da barriga, tendo sido transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, depois de ter sido assistido no local por uma equipa do INEM, que o considerou ferido grave.

Na terça-feira à noite já tinham ocorrido outros dois casos. Um homem foi baleado na zona do peito na Estrada militar e, depois de assistido no local, foi transportado para o Hospital Amadora-Sintra, e um outro homem, de 23 anos, deu entrada no mesmo hospital com ferimentos provocados por arma de fogo nas pernas e no braço direito. A PSP desconhece se as duas situações estão relacionadas.

Estas duas tentativas de homicídio foram comunicadas ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, responsável pela investigação deste tipo de crimes.

